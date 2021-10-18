“أرامكو” تفتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني.. تعرّف على الشروط

أعلنت شركة أرامكو، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني.

ويشترط في الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج أن تكون جامعاتهم اشترطت ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

– ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

– ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

– على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

– لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

مميزات البرنامج (التدريب الجامعي):

– راتب شهري

– سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية

– المواصلات حسب خطة الشركة

– تأمين طبي حسب خطة الشركة

– سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن

الوثائق المطلوبة :

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.

– خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته.

أهداف البرنامج:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.

– تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية.

– تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

– إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

موعد بدء البرنامج:

– يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 25 يناير 2022م.

– سيقام اللقاء التعريفي في يومي 23 و24 من شهر يناير 2022.

موعد التسجيل وطريقة التقديم:

يبدأ التسجيل يوم الإثنين بتاريخ 1443/03/26هـ الموافق 2021/11/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/04/02هـ الموافق 2021/11/07م، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي.

البرنامج الثاني (التديب المهني):

يشترط في الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج أن تكون كلياتهم/ معاهدهم قد اشترطت ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

– ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.

– ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

الوثائق المطلوبة:

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

– خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

مميزات البرنامج:

– راتب شهري.

– سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

– النقل حسب أنظمة الشركة.

– تأمين طبي حسب أنظمة الشركة.

مواعيد البدء:

– يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني لخريجي الكليات للطلبة المؤهلين بتاريخ 24 يناير 2022م.

– سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج بتاريخ 23 يناير 2022م.

موعد التسجيل وطريقة التقديم:

يبدأ التسجيل يوم الإثنين بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي.