احدث الأخبار

أصغر صفقة للمواهب.. آرسنال يتعاقد مع طفل عمره 4 سنوات
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين
محليات
 رئيس جامعة حائل يتفقد معسكر طويق 1000 المنتهي بالتوظيف
محليات
 أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران
أبرز المواد
 في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 243 جولة على المنشآت الغذائية
محليات
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
محليات
 أبرزها “النصر”.. 6 أندية يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل
الرياضة
 أشد عدوى وفتكا.. متحور جديد لكورونا يثير الرعب في روسيا
أبرز المواد
 دراسة: النوم لساعات محددة يحافظ على قوة الدماغ.. ويؤخر التدهور المعرفي
أبرز المواد
 بسبب سمعتها السيئة.. توقعات بتغيير اسم شركة “فيسبوك” في هذا الموعد
أبرز المواد
 لهذا السبب.. “التجارة” تعلن استدعاء 60 مركبة مرسيدس “S-Class”
أبرز المواد
أصغر صفقة للمواهب.. آرسنال يتعاقد مع طفل عمره 4 سنوات

أصغر صفقة للمواهب.. آرسنال يتعاقد مع طفل عمره 4 سنوات

أبرز المواد
أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين

أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين

محليات
رئيس جامعة حائل يتفقد معسكر طويق 1000 المنتهي بالتوظيف

رئيس جامعة حائل يتفقد معسكر طويق 1000 المنتهي بالتوظيف

محليات
أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران

أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران

أبرز المواد

أصغر صفقة للمواهب.. آرسنال يتعاقد مع طفل عمره 4 سنوات

أصغر صفقة للمواهب.. آرسنال يتعاقد مع طفل عمره 4 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1051556
محررو المناطق

تعاقد نادي آرسنال مع الطفل زين علي سلمان البالغ من العمر أربعة أعوام، ليصبح أصغر صفقة في أكاديمية المواهب التابعة للنادي اللندني، حسبما ذكرت مصادر محلية اليوم الخميس.

وبحسب ما ذكرت “بي بي سي”، فقد لفت سلمان انتباه النادي عندما رأوه يلعب مع أطفال بضعف عمره.

وأوضح أوستن سكوفيلد، مدرب سلمان في أكاديمية (فيرست تاتش لكرة القدم) “بالتأكيد وضعناه مع لاعبين في سنه، مع أطفال تبلغ أعمارهم أربع وخمس وست سنوات، وكان بالفعل متقدمًا على الجميع”.

وأكد المدرب لـ “بي بي سي” أن الطفل “أسرع بكثير من الباقين وأكثر استعدادا للذهاب للكرة. الطريقة التي يضرب بها الكرة ويمررها، إنه أفضل بكثير من البقية”.

وأضاف سكوفيلد: “لقد تحدثت إلى والده وأراد منا أن نجعله يلعب مع الكبار. فكرت: لم لا؟ دعونا نرى ماذا سيفعل”.

كما أشاد مستكشف المواهب في آرسنال ستيفن دينز بطريقة لعب الطفل، الذي يبدو أنه تلقى بالفعل عروضا من “أندية كبيرة أخرى” على الرغم من أنه يبدو “ملتزما تجاه ناديه المفضل”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*