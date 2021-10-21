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رسميا.. توجيه التهمة لـ “علي الحربي” بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس

رسميا.. توجيه التهمة لـ “علي الحربي” بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس
http://almnatiq.net/?p=1051582
محررو المناطق

قالت “قناة العربية”، في نبأ عاجل يفيد بتوجيه التهمة رسميا لـ “علي الحربي” بقتل نائب بريطاني والتحضير لعمل إرهابي.

وفي وقت آخر، اعترف حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس وزراء الصومال، أن ابنه “علي حربي علي” المولود قبل 25 سنة ببريطانيا الحامل جنسيتها، والمعتقل لدى جهاز مكافحة الإرهاب بشرطة سكوتلانديارد، هو من سدد 17 طعنة قتل بها النائب البريطاني ديفيد أميس حين كان مجتمعا يوم الجمعة الماضي إلى عدد من ناخبيه، يناقش معهم مطالبهم في لقاء دوري، وفقاً لما نلقت عنه صحيفة “Sunday Times” البريطانية .

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