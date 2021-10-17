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“الجمارك” تقيم مزادا علنيا لبيع السيارات 31 أكتوبر الجاري

“الجمارك” تقيم مزادا علنيا لبيع السيارات 31 أكتوبر الجاري
http://almnatiq.net/?p=1051583
محررو المناطق:

تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علاني لبيع “سيارات” في جمرك جسر الملك فهد، وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، يقام المزاد يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحا، بساحات جمرك ميناء الملك عبد العزيز، مشترطة على المتقدم لدخول المزاد دفع 50 ألف ريال بشيك مصدق كتأمين إلزامي لدخول المزاد باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وضمت شروط التسجيل المسبق لدى الجمرك، على إظهار تطبيق توكلنا، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مشددة على المشتري بإخراج السيارات المباعة خلال 5 أياك برسم الوارد، و20 يوما برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، مع عرضها للبيع مرة أخرى.

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