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46 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

46 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1051586
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس الموافق 21/10/2021، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 54 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,149 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548،111، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،773 حالة.

 

 

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