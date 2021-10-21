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مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1051593
المناطق - واس:

قدّر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجهود والإنجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا وما بعدها .

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه اليوم، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من وكلاء رئاسة شؤون الحرمين، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض.

من جهته استعرض الشيخ السديس لسماحة المفتي، جهود الرئاسة العامة للحرمين التي قامت بها خلال جائحة كورونا وما بعد ذلك، وكذلك المشاريع التي تقام في الحرمين.

وتسلم سماحته، عددًا من مطبوعات وإصدارات الرئاسة، مشيدًا بالجهود الدعوية التي يقومون بها في جانب الإفتاء والارشاد والتبصير بالعلوم الشرعية وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة.

 

 

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