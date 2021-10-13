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“الغذاء والدواء” توجه 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل

“الغذاء والدواء” توجه 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل
http://almnatiq.net/?p=1051595
محررو المناطق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تصرفات خاطئة يتبعها البعض عند إعداد القهوة، أو تخزينها بطريقة غير صحية، ما يعرضها لتراكم الميكروبات وبالتالي حدوث تسمم غذائي.

 

وأوصت الهيئة بخمس خطوات لضمان سلامة القهوة عند تحضيرها منزلياًّ، منها، عدم استخدام آلة تحضير القهوة لأي مشروب آخر، حتى لا يعرضها لخطر التلوث.

وشددت على أهمية التنظيف المستمر للآلة بشكل دوري حتى لا تتعرض لتراكم الميكروبات، مع التخلص من بدائل الحليب “مبيض القهوة” منتهية الصلاحية، إذ إنها عرضة للتلوث إذا لم تخزن في مكان بارد.

 

ونوهت إلى أن أفضل أوعية لحفظ القهوة هي تلك المصنوعة من السيراميك والتي تحجب أشعة الشمس، وتكون جافة، لافتة إلى إمكانية حفظ القهوة مجمدة في “الفريزر”.

 

 

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