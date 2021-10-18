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4 فئات أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابتهم بالإنفلونزا

4 فئات أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابتهم بالإنفلونزا
http://almnatiq.net/?p=1051616
محررو المناطق:

قالت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، إن الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، والكبار في السن هم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابتهم بالإنفلونزا.

وكتب الحساب الرسمي للشؤون الصحية يقول عبر تويتر: “التطعيم هو أفضل سبل الوقاية من الإنفلونزا، لأنها أحد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات حيث أن اللقاح السنوي آمن وفعال ويحمي من الإصابة بالإنفلونزا”.

وتابع: “يمكنك زيارة أقرب مستشفى أو عيادات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الحرس الوطني لأخذ اللقاح”.

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