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كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)

كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)

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كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)

كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)
http://almnatiq.net/?p=1051630
محررو المناطق

استقبلت كلية الملك خالد العسكرية، الدفعة 40 من طلبة الكلية المستجدين لحملة الشهادة الثانوية للعام 1443هـ .

ونشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها على ” تويتر” صور أثناء استقبال الكلية للطلاب المستجدين.

ويذكر أن كلية الملك خالد العسكرية، قد أتاحت للطلاب المستجدين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين التواصل مع أهاليهم عبر الاتصال المرئي.

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