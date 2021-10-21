كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)

محررو المناطق

استقبلت كلية الملك خالد العسكرية، الدفعة 40 من طلبة الكلية المستجدين لحملة الشهادة الثانوية للعام 1443هـ .

ونشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها على ” تويتر” صور أثناء استقبال الكلية للطلاب المستجدين.

ويذكر أن كلية الملك خالد العسكرية، قد أتاحت للطلاب المستجدين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين التواصل مع أهاليهم عبر الاتصال المرئي.