كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من الطلبة المستجدين (صور)

استقبلت كلية الملك خالد العسكرية، الدفعة 40 من طلبة الكلية المستجدين لحملة الشهادة الثانوية للعام 1443هـ .
ونشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها على ” تويتر” صور أثناء استقبال الكلية للطلاب المستجدين.
ويذكر أن كلية الملك خالد العسكرية، قد أتاحت للطلاب المستجدين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين التواصل مع أهاليهم عبر الاتصال المرئي.
كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الدفعة 40 من طلبة الكلية المستجدين لحملة الشهادة الثانوية للعام 1443هـ .#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/jm0IN6ckgf
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) October 21, 2021
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