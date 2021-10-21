بعد غياب 3 عقود.. وصول رفات الشهيد “القرني” إلى مقبرة شهداء الحرم (فيديو)

محررو المناطق

وصلت مساء اليوم (الخميس)، رفات الشهيد عبدالله القرني، الذي كان أسيراً لدى الجيش العراقي، خلال حرب عاصفة الصحراء قبل أكثر من 3 عقود إلى مقبرة شهداء الحرم المكي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة “الإخبارية”، رفات الشهيد القرني، الذي شارك في حرب تحرير الكويت لدى وصولها إلى مقبرة الشهداء.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت في شهر مارس الماضي، التعرف على هوية 9 رفات بشرية لأشخاص فقدوا خلال حرب الكويت.