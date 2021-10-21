استشاري يطالب الجميع بأخذ الجرعة “الثالثة” من لقاح “كورونا” لهذا السبب (فيديو)

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نصح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، بضرورة حصول الجميع على الجرعة “الثالثة” التنشيطية من اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا”.

وقال الشهري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب على المجتمع بأكمله أخذ الجرعة الثالثة من أجل الحماية من فيروس “كورونا”.

ولفت إلى أن ذلك جاء بناءً على الدراسات والملاحظات التي رصدت حدوث إصابات لكثير من الأشخاص الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح.