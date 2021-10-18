أبرزها صرف 160 مليون ريال.. 3 قرارات مهمة من “تصفية” للمساهمين

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http://almnatiq.net/?p=1051645
محررو المناطق

عقدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اجتماعها رقم 454، حيث أصدرت مجموعة من القرارات، كان أبرزها صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين.

وقالت اللجنة، إنه تم صرف مبلغ “110.510.081.14” ريالًا للمساهمين في “مساهمة شرق الخياطية”، وحجز نسبة %25 من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/3/5ھ.

وفي “مساهمة مدن الشروق”، تم صرف مبلغ “50.512.411.22” ريالًا للمساهمين، وحجز نسبة %10 من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/2/20هـ.

أما بخصوص “مساهمة المخطط المعتمد”، فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين، “المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات”.

 

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