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منها التدخين.. طبيب باطنية يوضح أسباب تكون اللحميات بالقولون (فيديو)

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منها التدخين.. طبيب باطنية يوضح أسباب تكون اللحميات بالقولون (فيديو)

منها التدخين.. طبيب باطنية يوضح أسباب تكون اللحميات بالقولون (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051661

كشف الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز الهضمي، عن أسباب تكون اللحميات داخل القولون.

وأكد الذيابي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن أسباب تكون اللحميات هو تقدم العمر، و التدخين وشرب الخمر.

على جانب آخر، قال “الذيابي” ، إن العوامل التي تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون متعددة، تتضمن، غذاء قليل الدهون وعالي الألياف، وتجنب التدخين والخمر.

وأضاف “الذيابي”، أن إجراء الفحص الوقائي لتشخيص الورم واللحميات مبكرًا .

 

 

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