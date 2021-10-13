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“أمانة الرياض” تُحذر محلات الحلاقة الرجالية من 18 مُخالفة

“أمانة الرياض” تُحذر محلات الحلاقة الرجالية من 18 مُخالفة
http://almnatiq.net/?p=1051665
المناطق ـ الرياض:

حذرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، ملاك محلات الحلاقة الرجالية من الوقوع في 18 مخالفة.

ولفتت إلى أن المخالفات تشمل عدم وجود خزائن لحفظ الأدوات الجديدة والمُطهرة ومواد التنظيف، واستخدام أجهزة ذات استعمال طبي، واستخدام صبغة الشعر أو المستحضرات والخلطات غير المسموح بها.

ونوهت إلى أن المخالفات تتضمن عدم تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على الكرسي المتحرك الخاص بهم، والمعالجة الطبية لبعض الأمراض الجلدية في الوجه أو الرأس، وزيادة الكراسي عن العدد المسموح به وعدم استخدام أداوت الحلاقة دات الاستعمال الواحد.

وأشارت إلى أن المخالفات جاء فيها عدم وجود حوض لغسل الشعر، ووجود نشاط حلاقة للأطفال عير مفصول عن كراسي الحلاقة الرجالية، وتخزين أدوات الحلاقة للمُستفيد داخل المحل، وعدم توفير ملصقات إرشادية وتوعوية لترسيخ الممارسات الصحية.

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