محافظ عنيزة يشهد اتفاقية تعاون مركز العلاج الفضي وجمعية فكرة

عنيزة -محمد المسلم

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم، اتفاقية تعاون بين مركز العاج الفضي، وجمعية فكرة للإبتكار وريادة الأعمال الاجتماعية.

ووقع الاتفاقية المؤسس والمديرة التنفيذية لجمعية فكرة، أمل العوض، ومن جانب شركة العاج الفضي نائب المدير العام، إبراهيم الغانم”.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ عدد من البرامج النوعية والهادفة من قبل جمعية فكرة وشركة العاج الفضي تمول هذه الدورات وترعاها.

وبينت المدير التنفيذ لجمعية فكرة أمل العوض، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير تسهيلات ودورات تدريبية بعقد اتفاقيات مع شركة العاج الفضي لرفع الكفاءة والمهنية لدى شباب وفتيات القصيم.

من جانبه أشاد محافظ عنيزة، بهذه الاتفاقية التي تمنح الفرص للشباب والشابات للخوض في سوق العمل، متمنياً للجميع التوفيق.