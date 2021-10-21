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6 محطات بارزة في حياة الشهيد النقيب “عبد الله القرني” بعد عودة رفاته للمملكة

6 محطات بارزة في حياة الشهيد النقيب “عبد الله القرني” بعد عودة رفاته للمملكة

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6 محطات بارزة في حياة الشهيد النقيب “عبد الله القرني” بعد عودة رفاته للمملكة

6 محطات بارزة في حياة الشهيد النقيب “عبد الله القرني” بعد عودة رفاته للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1051673
محررو المناطق

يعد الشهيد النقيب، عبدالله سالم القرني، أحد شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن، حيث شارك ضمن قوات المملكة في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الشهيد عبدالله القرني:

– شارك القرني ضمن قوات المملكة في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام 1991.

– أُسِرَ الشهيد “القرني” من قبل الجيش العراقي.

– عاش ذووه الأمل في عودته حيًّا وطالبوا بفك أسره.

– أفادت الجهات الرَّسمية بوفاته عام 2008.

– بعد مطالبات ومحاولات عديدة عاد رفاته اليوم للمملكة.

– تمت الصلاة عليه وانتقل رفاته إلى مقبرة شهداء الحرم المكي، بعد غياب أكثر من 30 عاماً.

– تقدم أقارب الشهيد بالشكر لحكومة المملكة على اهتمامها بأبنائها سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.

وكان رفاة شهيد الوطن “عبدالله سالم القرني” المشارك في حرب تحرير الكويت قد وصل، اليوم الخميس، إلى مقبرة شهداء الحرم المكي.

وأُسِرَ الشهيد النقيب “القرني” في حرب تحرير الكويت من قبل الجيش العراقي آنذاك، وكانت هناك مطالبات عديدة من قبل حكومة المملكة للسلطات العراقية لتسليم جميع رفاة الشهداء من أبناء المملكة، وكان هناك تفاعل إيجابي من السلطات العراقية لتسليم رفاة “القرني” – رحمه الله-.

ونقلت قناة “الإخبارية”، لحظة وصول رفاة شهيد الوطن “عبدالله القرني” إلى مقبرة شهداء الحرم المكي، حيث كُفِّن في علم المملكة والكويت، وتمت ارفاته عليه ثم دفن رفاته.

 

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