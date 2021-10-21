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هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية

هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية

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هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية

هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية
http://almnatiq.net/?p=1051727
تبوك- فايز السميري:

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريبية معتمدة ، لثلاث برامج تخصصية وهي : برنامج علاج جذور الأسنان وبرنامج تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين وبرنامج الاستعاضة السنية .

وأوضح مدير مركز طب الأسنان التخصصي الدكتور يوسف الشهري ، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت مركز طب الأسنان التخصصي كجهة تدريبية معتمدة في برامج شهادة الاختصاص السعودية للتخصصات العامة لمدة أربع سنوات , وذلك عقب زيارة اللجنة المركزية للاعتماد، لتقييم المركز ، والنظر في إمكانية اعتماده كبرنامج تدريبي , مضيفاً ان الهيئة حددت بداية البرنامج في 10/2022م وتنتهي في 9/ 2026م .

ولفت الدكتور الشهري الى ان البرنامج جاء تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، في تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية تلبي طموحات المواطن , مثمناً في الوقت نفسه الدور الهام الذي تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للأطباء والممارسين الصحيين .

جدير بالذكر ان مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك بدء العمل فيه منذ عام 2019م ويشمل على 32 عيادة شاملة لجميع تخصصات الأسنان بطاقة استيعابية تصل 1500 مريض أسبوعيًّا، ويضم معملًا متكاملًا للأسنان يتسع لـ22 فنيًّا وأخصائيًّا وصيدلية متكاملة وقسم تعقيم مركزي كذلك أشعة بانورامية وأشعة ثلاثية الأبعاد، كما يتوفر داخل المركز قاعه محاضرات تتسع 100 متدرب .

 

 

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