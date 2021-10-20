احدث الأخبار

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء
المناطق
 هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية
محليات
 شقيق الشهيد “القرني”: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للوصول له (فيديو)
أبرز المواد
 الاتصالات تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية
أبرز المواد
 4000 عامل لخدمة وتعقيم المسجد الحرام
أبرز المواد
 رسميًا.. إعلان سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” توضح مدى تطبيق “القيمة المضافة” على تعويضات الحوادث
أبرز المواد
 الصحة تعلن تجاوز جرعات كورونا 45 مليون جرعة
أبرز المواد
 بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. الحرم المكي يستعد لاستقبال المُصلين بفتح 50 بابًا  
أبرز المواد
 للرجال والنساء.. “البيئة” تتيح وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
منطقة الرياض
 الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على متظاهرين قرب البرلمان 
أبرز المواد
 وزير الخارجية: إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
أبرز المواد
صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

المناطق
هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية

هيئة التخصصات الصحية تعتمد مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك جهة تدريب معتمدة لثلاثة برامج طبية

محليات
شقيق الشهيد “القرني”: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للوصول له (فيديو)

شقيق الشهيد “القرني”: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للوصول له (فيديو)

أبرز المواد
الاتصالات تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية

الاتصالات تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية

أبرز المواد

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء
http://almnatiq.net/?p=1051730
محررو المناطق

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قراراً يقضي بتكليف المهندس صالح بن علي السعيد، وكيلاً للجودة بالكلية التقنية بالأحساء لمدة سنة.

والسعيد حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات التطبيقية من جامعة موناش بأستراليا.

ويعد السعيد من الكفاءات الوطنية المميزة والباحثة عن التطوير المستمر وقد تقلد كثيراً من المناصب القيادية منها: عضو فريق بناء الخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2019-2023 ،و عضو فريق متابعة تنفيذ وإنجاز الخطط التنفيذية ، وعضو فريق إعداد الدراسة الذاتية ومتطلبات الاعتماد المؤسسي لهيئة تقويم التعليم والتدريب (مسار) ، ورئيس قسم تقنية الحاسب الآلي ،وعضو مؤسس لميثاق لجنة حقوق المدربين  ،وعضو لجنة حقوق المدربين والمتدربين، كما حضر العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

من جانبه قدم المهندس السعيد خالص شكره لكل من دعمه في مسيرته العلمية والعملية سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما هو خير في خدمة هذا الوطن الغالي.

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق

أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق
إنجاز 93% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بالأحساء

إنجاز 93% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بالأحساء
موجة غبار تجتاح المنطقة الشرقية وتتسبب في إغلاق طريق رئيسي

موجة غبار تجتاح المنطقة الشرقية وتتسبب في إغلاق طريق رئيسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*