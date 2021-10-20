صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

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أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قراراً يقضي بتكليف المهندس صالح بن علي السعيد، وكيلاً للجودة بالكلية التقنية بالأحساء لمدة سنة.

والسعيد حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات التطبيقية من جامعة موناش بأستراليا.

ويعد السعيد من الكفاءات الوطنية المميزة والباحثة عن التطوير المستمر وقد تقلد كثيراً من المناصب القيادية منها: عضو فريق بناء الخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2019-2023 ،و عضو فريق متابعة تنفيذ وإنجاز الخطط التنفيذية ، وعضو فريق إعداد الدراسة الذاتية ومتطلبات الاعتماد المؤسسي لهيئة تقويم التعليم والتدريب (مسار) ، ورئيس قسم تقنية الحاسب الآلي ،وعضو مؤسس لميثاق لجنة حقوق المدربين ،وعضو لجنة حقوق المدربين والمتدربين، كما حضر العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

من جانبه قدم المهندس السعيد خالص شكره لكل من دعمه في مسيرته العلمية والعملية سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما هو خير في خدمة هذا الوطن الغالي.