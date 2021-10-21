وضع ميثاق عالمي لحماية العاملين في مجال الصحة

المناطق ـ وكالات:

تعكف منظمة الصحة العالمية، على تطوير ميثاق عالمي للعاملين الصحيين، استنادًا إلى الصكوك القانونية والاتفاقيات القائمة.

ويُنتظر أن تقوم المنظمة بتزويد الدول الأعضاء والمؤسسات بتوجيهات بشأن حمايتهم، وحماية حقوقهم بما في ذلك الأولوية في تلقي اللقاحات والعمل في بيئة آمنة، وتعزيز وضمان العمل اللائق لهم والخالي من التمييز.

وأعرب مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، عن القلق تجاه وفاة أعدادا كبيرة من العاملين الصحيين بسبب كورونا ما بين يناير 2020 إلى مايو 2021.

ونوه إلى أن المنظمة أصدرت وثيقة تتضمن توصيات لتعزيز ظروف العمل في مجال الصحة، والتي تشمل مراقبة الإصابات بين العاملين الصحيين والإبلاغ عنها، وإعطائهم الأولوية في التلقيح.