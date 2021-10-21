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بالتعاون مع الجمعية الأميركية.. انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية نهاية أكتوبر

بالتعاون مع الجمعية الأميركية.. انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية نهاية أكتوبر

محليات
مبادرات جديدة لتحويل محافظة الدلم إلى مدينة صحية

مبادرات جديدة لتحويل محافظة الدلم إلى مدينة صحية

منطقة الرياض
وضع ميثاق عالمي لحماية العاملين في مجال الصحة

وضع ميثاق عالمي لحماية العاملين في مجال الصحة

صحة
صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

صالح السعيد وكيلاً للجودة بتقنية الأحساء

المناطق

بالتعاون مع الجمعية الأميركية.. انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية نهاية أكتوبر

http://almnatiq.net/?p=1051757

تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، مؤتمرها العالمي 2021، افتراضيا بعنوان “فن وجمال التركيبات السنية” خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأميركية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمده من هيئة التخصصات الصحية.
يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا سعادة الاستاذ الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.

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