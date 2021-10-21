بالتعاون مع الجمعية الأميركية.. انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية نهاية أكتوبر

تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، مؤتمرها العالمي 2021، افتراضيا بعنوان “فن وجمال التركيبات السنية” خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأميركية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمده من هيئة التخصصات الصحية.

يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا سعادة الاستاذ الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.