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المبعوث الأمريكي لليمن: ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد المملكة.. ودعم إيران لهم مصدر قلق لواشنطن

المبعوث الأمريكي لليمن: ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد المملكة.. ودعم إيران لهم مصدر قلق لواشنطن

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المبعوث الأمريكي لليمن: ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد المملكة.. ودعم إيران لهم مصدر قلق لواشنطن

المبعوث الأمريكي لليمن: ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد المملكة.. ودعم إيران لهم مصدر قلق لواشنطن
http://almnatiq.net/?p=1051758
المناطق- وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندركينج، إن الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها بشكل كبير ضد المملكة.

وقال ليندركينج، في تصريحات لقناة “العربية”، اليوم الخميس: “‏لا يوجد أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن، ودعمها للحوثيين وتسليحهم مصدر قلق لواشنطن”.

وشدد المبعوث على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، والتصعيد الحوثي في مأرب يعارض رغبة المجتمع الدولي‏، حيث أن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام.

‏وأكد أن إدانة مجلس الأمن للحوثيين يعكس التزاما دوليا بإنهاء الحرب، كما أن الرئيس بايدن ملتزم بإنهاء الحرب في اليمن.

وكان مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، قد رحب ببيان مجلس الأمن بشأن ‏اليمن، مؤكدًا أنه تضمن نقاطًا كثيرة تدعمها السعودية.‏

وأكد السفير المعلمي، أن البيان كان حازمًا في إدانة استهداف مطار أبها‎.‎

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن بشأن اليمن يشكل إدانة قوية للحوثيين، مؤكدًا أن بعض الدول تخلت عن مواقف متحفظة بشأن ‏اليمن‎.‎

 

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