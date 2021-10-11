نهائي مُثير بكأس الصالات غدًا بين الاتفاق والقادسية في الدمام

محررو المناطق

يلتقي فريقا الاتفاق والقادسية، عند الساعة الـ 4:30 مساء غد الجمعة، في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة، بالصالة الخضراء بالدمام .

ويحمل النهائي عنوان “فض الشراكة” بين الفريقين المتساويين في عدد الألقاب، حيث توج كل فريق بلقب واحد.

ويسعى الاتفاق للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، فيما يأمل القادسية لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2018-2019.

وأنهى الاتفاق استعداداته للمباراة تحت قيادة مدربه أبو بكر سعيد الذي يعول على العناصر المميزة التي يملكها فريقه، فيما اختتم القادسية تحضيراته تحت قيادة مدربه طارق رزق الذي وضع خطة اللقاء التي سيلعب بها.