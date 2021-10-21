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استشاري يكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بغدة البروستاتا (فيديو)

استشاري يكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بغدة البروستاتا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051778
محررو المناطق

أوضح استشاري المسالك البولية الدكتور طارق الزهراني، أن غدة البروستاتا، تتعرض بعد سن الخمسين إلى تضخم لدى 50% من الرجال.

وأضاف الزهراني، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن تضخم تلك الغدة يضغط على مجرى البول؛ مما يسبب «صعوبة أو تقطع البول أو كثرته ونزوله قبل التبول، فضلًا عن كثرة التبول ليلًا».

وحول تقنية «تبخير البروستات» المستخدمة في علاج البروستاتا قال الزهراني، إن تلك التقنية عبارة عن منظار يدخل مجرى البول وينقل بخار الماء إلى غدة البروستاتا؛ مما يؤدي إلى انكماش الخلايا مع الوقت وتلاشيها وضمورها وتصغير تلك الغدة والتبول بشكل أفضل.

 

 

 

 

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