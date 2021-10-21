فائدة صحية مُذهلة لتناول القهوة.. تعرف عليها

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محررو المناطق

توصل باحثون إلى نتيجة صحية جديدة بشأن مساهمة القهوة في التقليل من خطر الوفاة من أمراض الكبد المزمنة بنسبة 49%.

وأكدت الدراسة التي أجريت بجامعة ساوثهامبتون، أن القهوة مُفيدة للعديد من النتائج الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك فقط لأمراض الكبد المزمنة ولكن أيضًا لأمراض أخرى مثل أمراض الكلى المزمنة وبعض أنواع السرطان.

ونوهت إلى أن الأفراد الذين يشربون ما متوسطه ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة منزوعة الكافيين أو سريعة التحضير أو مطحونة يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21٪ مقارنة بغيرهم.

ولفتت إلى أنه لدى شاربي القهوة خطر أقل بنسبة 49% للوفاة من أمراض الكبد المزمنة، مبينةً أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة 35٪.

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