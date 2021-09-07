احدث الأخبار

7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن
أبرز المواد
 ما هو العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. “المرور” يرد
أبرز المواد
 فائدة صحية مُذهلة لتناول القهوة.. تعرف عليها
أبرز المواد
 الجمعية الدولية للمبدعين تمنح النيابة العامة جائزة “الإنجاز الخاص”
أبرز المواد
 ضبط 3240 مركبة مُخالفة توقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تنفذ 3758 جولة رقابية خلال الشهر الماضي
المنطقة الشرقية
 استشاري يكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بغدة البروستاتا (فيديو)
أبرز المواد
 أخطر سيلفي في العالم.. مغامرة مثيرة لأربعة شبان لالتقاط صورة مع بركان “لا بالما”
أبرز المواد
 نهائي مُثير بكأس الصالات غدًا بين الاتفاق والقادسية في الدمام
الرياضة
 الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا في الرياض
محليات
 المبعوث الأمريكي لليمن: ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد المملكة.. ودعم إيران لهم مصدر قلق لواشنطن
أبرز المواد
 بالتعاون مع الجمعية الأميركية.. انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية نهاية أكتوبر
محليات
7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن

7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن

أبرز المواد
ما هو العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. “المرور” يرد

ما هو العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. “المرور” يرد

أبرز المواد
فائدة صحية مُذهلة لتناول القهوة.. تعرف عليها

فائدة صحية مُذهلة لتناول القهوة.. تعرف عليها

أبرز المواد
الجمعية الدولية للمبدعين تمنح النيابة العامة جائزة “الإنجاز الخاص”

الجمعية الدولية للمبدعين تمنح النيابة العامة جائزة “الإنجاز الخاص”

أبرز المواد

7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن

7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن
http://almnatiq.net/?p=1051799
المناطق- وكالات:

نشر موقع “تايمز أوف انديا”، تقريرا حول كيفية إنقاص الوزن وأهم الأغذية التي تساعد في تخسيس الوزن والحصول على جسد مثالي ورشيق.

وذكر التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بحرية، دون أن تكسبك زيادة في الوزن، حيث إن تلك الأطعمة تتسم بأن سعراتها الحرارية سلبية، وذلك لإضافتها إلى نظامك الغذائي.

وفيما يلى أبرز الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية:

1. التوت

التوت يكاد يكون صفرًا من السعرات الحرارية، على الرغم من كونها لذيذة ، إلا أنها تعد وجبة خفيفة رائعة لتناول الطعام عندما تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن.

2. البروكلي

لأنه غني بالألياف ومختلف الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب ، كما أن البروكلي صحي للغاية ويحتوي فقط على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

3. الكرفس

لأنه غنى بالألياف، حيث يحتوي 100 جرام من الكرفس على 16 سعرة حرارية فقط، بجانب إنها واحدة من أكثر الأطعمة التي تمنح جسمك الترطيب اللازم.

4. الخيار

يحتوي على 15 سعرة حرارية لكل 100 جرام، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء ، تمامًا مثل الكرفس، فهو يحافظ على جسمك باردًا ورطبًا.

5.البطيخ

من أفضل فواكه الصيف المعروفة، حيث يحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ويساعد في الحفاظ على رطوبتك ويتحكم أيضًا في مستويات ضغط الدم.

6.الجزر

يحتوي كوب بمقدار 128 جرام من الجزر على 53 سعرة حرارية، حيث يحسن البصر ومحتواه الغني بالألياف يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

7.الكرنب

يحتوي على مخزون غني من المغذيات الدقيقة، بجانب أن كل 100 جرام يحتوي على حوالي 50 سعرة حرارية.

روابط ذات صلة

هل شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*