7 أنواع من الخضروات والفاكهة تساعدك في إنقاص الوزن

المناطق- وكالات:

نشر موقع “تايمز أوف انديا”، تقريرا حول كيفية إنقاص الوزن وأهم الأغذية التي تساعد في تخسيس الوزن والحصول على جسد مثالي ورشيق.

وذكر التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بحرية، دون أن تكسبك زيادة في الوزن، حيث إن تلك الأطعمة تتسم بأن سعراتها الحرارية سلبية، وذلك لإضافتها إلى نظامك الغذائي.

وفيما يلى أبرز الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية:

1. التوت

التوت يكاد يكون صفرًا من السعرات الحرارية، على الرغم من كونها لذيذة ، إلا أنها تعد وجبة خفيفة رائعة لتناول الطعام عندما تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن.

2. البروكلي

لأنه غني بالألياف ومختلف الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب ، كما أن البروكلي صحي للغاية ويحتوي فقط على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

3. الكرفس

لأنه غنى بالألياف، حيث يحتوي 100 جرام من الكرفس على 16 سعرة حرارية فقط، بجانب إنها واحدة من أكثر الأطعمة التي تمنح جسمك الترطيب اللازم.

4. الخيار

يحتوي على 15 سعرة حرارية لكل 100 جرام، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء ، تمامًا مثل الكرفس، فهو يحافظ على جسمك باردًا ورطبًا.

5.البطيخ

من أفضل فواكه الصيف المعروفة، حيث يحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ويساعد في الحفاظ على رطوبتك ويتحكم أيضًا في مستويات ضغط الدم.

6.الجزر

يحتوي كوب بمقدار 128 جرام من الجزر على 53 سعرة حرارية، حيث يحسن البصر ومحتواه الغني بالألياف يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

7.الكرنب

يحتوي على مخزون غني من المغذيات الدقيقة، بجانب أن كل 100 جرام يحتوي على حوالي 50 سعرة حرارية.