مطالبات بالكشف عن حقيقة استثناء فيسبوك لحسابات المشاهير من الفحص الداخلي

المناطق- وكالات:

دعا مجلس الرقابة المستقل في شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إدارة الشركة بضرورة التعامل بشفافية والعمل على كشف حقيقة استثناء المشاهير من الفحص.

وقال المجلس، إن عملاق التواصل الاجتماعي لم يكن “صريحا تماما” فيما يتعلق بطريقة تعامله مع حسابات معينة لمستخدمين بارزين.

تأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، جاء فيه أن ملايين الحسابات التي تخص المشاهير والساسة وغيرهم من المستخدمين البارزين تم استثناؤها من بعض عمليات الفحص والتحقق الداخلية.

وقال المجلس، إن فيسبوك لم تتعامل بشفافية في إطار نظام “الفحص الشامل”، وهو برنامج داخلي تقول شبكة التواصل الاجتماعي إنه يُستخدم للتأكد من إجراءات الإنفاذ ضد مستخدمين معينين.

وأضاف المجلس في تغريدة على تويتر “يجب على فيسبوك الالتزام بمزيد من الشفافية ومعاملة المستخدمين بإنصاف”.