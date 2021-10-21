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بعد مقتل نائب رئيس الأركان الحوثية.. متحدث “التحالف” للحوثيين: استعدوا لما هو أوسع وأشمل

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بعد مقتل نائب رئيس الأركان الحوثية.. متحدث “التحالف” للحوثيين: استعدوا لما هو أوسع وأشمل

بعد مقتل نائب رئيس الأركان الحوثية.. متحدث “التحالف” للحوثيين: استعدوا لما هو أوسع وأشمل
http://almnatiq.net/?p=1051817
محررو المناطق

توعد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، مليشيا الحوثي الإرهابية برد التحالف على انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وقال المالكي، إنه على مليشيا الحوثي الاستعداد لما هو أوسع وأشمل، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية أبو صالح المداني، وقائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت محمد البنوس في عمليات عسكرية.

وكانت قوات التحالف الجوية قد نفذت مؤخرًا عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء، استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة.

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