عضوات اللجنة النسائية التنموية يزورن مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

المناطق- الشيحية

قام عدد من عضوات اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم، بزيارة لفعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، تتقدمهم نائبة سمو الأميرة ⁧‫عبير المنديل‬⁩ أ.د.فاطمة الفريحي ، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية.

وتجولت العضوات داخل المهرجان الذي يحوي أركان مزارع الرمان بمشاركة أكثر من 80 عارضًا للرمان، مطلعات على أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك والممر السحري للمهرجان ومسرح الفعاليات .

وأشادت نائبة سمو الأميرة ⁧‫عبير المنديل‬⁩ أ.د.فاطمة الفريحي بما شاهدته في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الاقتصادي معربة عن شكرها للجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم للمهرجان.