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ضبط مواطن ظهر بمقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي المخدرات بالحدود الشمالية

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قصة مؤثرة.. حبوب الـ”كبتاجون” تحول حياة عائلة من الانسجام إلى الانفصال (فيديو)

قصة مؤثرة.. حبوب الـ”كبتاجون” تحول حياة عائلة من الانسجام إلى الانفصال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051845
محررو المناطق

يستعرض برنامج “مفترق طرق”، على قناة السعودية، قصة عائلة تحولت حياتها من الانسجام إلى الانفصال والسبب حبوب “كبتاجون”.

وتطرح إحدى السيدات قصة تلك العائلة، وكيف كان التأثير السلبي لتعاطي حبوب الـ”كبتاجون”.

ويُعرض البرنامج، يوم السبت الساعة 9 مساءً، ويقدم قصص السجناء خلف قضبان المراكز التأهيلية التخصصية بطريقة الدوكودراما، حيث يروي كل سجين قصته.

 

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