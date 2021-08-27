قصة مؤثرة.. حبوب الـ”كبتاجون” تحول حياة عائلة من الانسجام إلى الانفصال (فيديو)

يستعرض برنامج “مفترق طرق”، على قناة السعودية، قصة عائلة تحولت حياتها من الانسجام إلى الانفصال والسبب حبوب “كبتاجون”.
وتطرح إحدى السيدات قصة تلك العائلة، وكيف كان التأثير السلبي لتعاطي حبوب الـ”كبتاجون”.
ويُعرض البرنامج، يوم السبت الساعة 9 مساءً، ويقدم قصص السجناء خلف قضبان المراكز التأهيلية التخصصية بطريقة الدوكودراما، حيث يروي كل سجين قصته.
تحولت قصة عائلة من الانسجام إلى الانفصال والسبب:كبتاجون.
كل الحكاية في #مفترق_طرق يوم السبت الساعة 9:00 مساءً مع @nwaf_d_a pic.twitter.com/ueZ5X1HdR6
— قناة السعودية (@saudiatv) October 21, 2021
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