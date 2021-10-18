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استشاري يوضح الفئات الأكثر عرضة لكوارث المطبات الصناعية.. وتحذير شديد لكبار السن (فيديو) 

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استشاري يوضح الفئات الأكثر عرضة لكوارث المطبات الصناعية.. وتحذير شديد لكبار السن (فيديو) 

استشاري يوضح الفئات الأكثر عرضة لكوارث المطبات الصناعية.. وتحذير شديد لكبار السن (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1051851
محررو المناطق

قال الدكتور أسعد المطوع، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، إن المطبات الصناعية تشكل خطرا كبيراً وبخاصة على كبار السن ومرضى هشاشة العظام.

وقال المطوع، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، إن المطبات الصناعية تتسبب في مخاطر متفاوتة تتراوح بين إصابات خفيفة ومتوسطة، مضيفا: “اذا كان السائق أو الراكب من مرضى هشاشة العظام فإن الإصابة قد تصل إلى انضغاط الفقرات وإصابة الحبل الشوكي”.

وتابع: “الكسر الانضغاطي غالباً ما يحدث لكبار السن، حيث يعدون الأكثر عرضة للإصابة بكسر الفقرات وقد يلزم للتدخل الجراحي”.

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