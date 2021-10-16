مُبتعثة باليابان تكشف كيف تغلبت على صعوبات الدراسة.. وحققت المراكز الأولى في الهندسة النووية (فيديو)

تحدثت المُبتعثة حنين الزهراني، عن كيفية نجاحها في التغلب على صعوبات الدراسة باليابان، وتحقيق المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية.
وقالت الزهراني في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المجتمع الياباني مجتمع غير عنصري ولكن اليابانيين متحفظين ولا ينفتحون على الآخرين بشكل سريع.
ولفتت إلى أن المجتمع الياباني مُحافظ ومُسالم وفيه نوع من الخجل، مشيرةً إلى أنها نجحت من خلال إتقان اللغة اليابانية ومعرفة طبيعة المجتمع ساهم في التغلب على كل الحواجز.
فيديو | كيف استطاعت “حنين الزهراني” التغلب على صعوبات الدراسة في #اليابان وتحقيق المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية؟#الراصد pic.twitter.com/qbp75ciEv4
— الراصد (@alraasd) October 21, 2021
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