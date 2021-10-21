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هل يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض؟ .. طبيبة تجيب (فيديو)

هل يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض؟ .. طبيبة تجيب (فيديو)

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هل يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض؟ .. طبيبة تجيب (فيديو)

هل يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض؟ .. طبيبة تجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051859

قالت استشاري المخ والأعصاب، د. بيان علي، إنه يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض من خلال العلاجات الدوائية، مؤكدة أن معظم المرضى يستجيبون للعلاجات.

وأضافت الطبيبة، خلال حديثها لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن 20% فقط من المرضى لديهم تشنجات مستعصية تتطلب تدخل جراحي، وذلك بعد تلقيهم لنوعين مختلفين من العلاجات دون تحقيق استجابة، مشيرة إلى أن الجراجة أصبحت متوفرة وموجودة في العديد من مناطق المملكة.

 

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