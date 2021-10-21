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“فايزر” تزف بشرى سارة بشأن فعالية الجرعة المعززة ضد متحور دلتا

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“فايزر” تزف بشرى سارة بشأن فعالية الجرعة المعززة ضد متحور دلتا

“فايزر” تزف بشرى سارة بشأن فعالية الجرعة المعززة ضد متحور دلتا
http://almnatiq.net/?p=1051870
المناطق- وكالات:

قالت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، اليوم الخميس، إن الجرعة المعززة أثبتت كفاءة عالية في بنسبة 95.6 في المائة، ضد الفيروس المسبب للمرض، بما في ذلك متحور “دلتا”.

وكشفت دراسة حديثة، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاح الذي طورته الشركتان للوقاية من «كوفيد – 19» أعاد الفاعلية بنسبة 95.6 في المائة ضد الفيروس.

وقالت الشركتان، إن التجربة، التي لم تراجعها جهات أخرى، أُجريت على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد – 19 التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون أند جونسون، وقولها إن على الأميركيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح الذي جرى تلقيحهم به أساسا كجرعة تنشيطية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر/بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.

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