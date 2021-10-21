مواطنة تروي قصة تضررها وإصابتها بالعمود الفقري جراء أحد المطبات بالرياض (فيديو)

محررو المناطق

روت المواطنة فاطمة الزهراني، قصة تضررها جراء أحد “المطبات” في شارع عام بمدينة الرياض.

وقالت الزهراني، في مداخلة مع برنامح “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تستقل سيارة وفوجئ قائدها بمطب كبير في الشارع ليضطر إلى التوقف بشكل مفاجئ.

ونوهت إلى أن هذا الأمر تسبب لها في الإصابة بانزلاق غضروفي بالعمود الفقري منذ عدة سنوات.