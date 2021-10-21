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تقرير يرصد مخالفات تضرب ملف التوطين بسوق طيبة في الرياض (فيديو)

تقرير يرصد مخالفات تضرب ملف التوطين بسوق طيبة في الرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051881
محررو المناطق

رصد تقرير تلفزيوني، بعضًا من مخالفات التوطين، داخل أحد أسواق طيبة، بمدينة الرياض.

وبيّن التقرير الذي عرضه برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يتم استئجار المحل للوافدين بـ28 ألف ريال، فيما يتم تأجير محلات أصغر للمواطنين بـ40 ألف ريال.

واشتكت إحدى المواطنات العاملات بالسوق، من سوء أوضاعهن بسبب سيطرة الأجانب على السوق.

 

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