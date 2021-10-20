رفع أجهزة القياس الحراري الموجودة بمداخل المسجد النبوي (صور)

محررو المناطق

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي، أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد النبوي.

وشددت على ضرورة الالتزام التام بإرتداء الكمامة للعاملين والزوار في المسجد النبوي، والتأكد من التحصين في تطبيق “توكلنا”.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أنهت الإجراءات والخدمات الخاصة باستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام غدًا (الجمعة)، لحضور خطبة الجمعة وأداء الصلاة.

وتضمنت الخدمات فتح 50 بابًا للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميًا.