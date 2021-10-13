سلطت قناة “العربية”، الضوء على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين في المملكة.
وتناول التقرير استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق السلامة المرورية، الأمر الذي أسهم في تقليل الحوادث المرورية وتقليل عدد الإصابات.
وأسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تراجع عدد الإصابات بنسبة 33 %، وخفض أعداد الوفيات بنسبة 49 % خلال الخمس سنوات الماضية.
#نشرة_الرابعة | كيف يتم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الحوادث المرورية في #السعودية؟ pic.twitter.com/OoKInUFJjB
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 21, 2021
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