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كيف ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من الحوادث المرورية ب‎المملكة؟ (فيديو)

كيف ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من الحوادث المرورية ب‎المملكة؟ (فيديو)

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كيف ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من الحوادث المرورية ب‎المملكة؟ (فيديو)

كيف ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من الحوادث المرورية ب‎المملكة؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051914

سلطت قناة “العربية”، الضوء على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين في المملكة.

وتناول التقرير استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق السلامة المرورية، الأمر الذي أسهم في تقليل الحوادث المرورية وتقليل عدد الإصابات.

وأسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تراجع عدد الإصابات بنسبة 33 %، وخفض أعداد الوفيات بنسبة 49 % خلال الخمس سنوات الماضية.

 

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