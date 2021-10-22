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إدارة الأسر بالمدينة المنورة تزور دار المسنين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

إدارة الأسر بالمدينة المنورة تزور دار المسنين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

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إدارة الأسر بالمدينة المنورة تزور دار المسنين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

إدارة الأسر بالمدينة المنورة تزور دار المسنين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
http://almnatiq.net/?p=1051983
المناطق - واس:

نظمت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة زيارة لدار رعاية المسنين بالمدينة المنورة “القسم النسائي” بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام .

وهدفت الزيارة الى التواصل مع هذه الفئة الغالية وإدخال البهجة والفرح على نفوسهم وإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم ، وتم خلال الزيارة تقديم الهدايا القيمة على نزيلات الدار التي كان للزيارة دور إيجابي انعكس من خلال تفاعلهم وتجاوبهم في إبراز مشغولاتهن اليدوية التي تم صنعها من بعض النزيلات المتمثلة في الكروشيه وكذلك الحديث عن الذكريات .

وفي ختام الزيارة شكر وفد إدارة الأسر القائمين على الدار على حُسن استقبالهم وعلى اهتمامهم الملموس بالحالات جميعها .

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