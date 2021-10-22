مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة يضيف للمحتوى المحلي 140 مليار ريال

المناطق ـ واس:

يضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة الذي تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة 140 مليار ريال للناتج المحلي باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ 1,6 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس خالد بن محمد التلمساني، الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة، أن قطاع التطوير العقاري يعتبر جزءا مهماً من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصاديات المملكة، مؤكدا أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية رؤى المدينة القابضة من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري فضلا عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة وأنسنة المدن وإزالة التشوه البصري من خلال الوزارات ذات الصلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بهدف تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان، والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري المديني.