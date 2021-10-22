يجب علاجها فورًا.. باحثون يحذرون من مشكلة شائعة بالفم تسبب الإصابة بالسرطان

أكد فريق من الباحثين أن إحدى العلامات في الفم يمكن أن تشير إلى خطر كبير للإصابة بمرض السرطان، ما يستدعي علاجًا فوريًا، حيث أن التعرض لبكتيريا الفم والمواد المشتقة من تلك البكتيريا قد يتسبب في زيادة المخاطر.

وقال الباحثون في كلية “تي إتش تشان” للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن الأشخاص المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة والمريء.

ويعرف مرض اللثة، أو التهاب دواعم السن، بأنه عدوى شديدة تصيب اللثة، وتتميز بأعراض مؤلمة يمكن أن تجعل من الصعب التحدث، في الحالات القصوى.

وعادة ما تتطور الحالة التقدمية، والتي تبدأ مع التهاب اللثة، إلى مراحل أكثر خطورة إذا تُركت دون علاج.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكن للأطباء تضمين فحص صحة الفم عند تقييم خطر إصابة المريض بالسرطان في المستقبل.