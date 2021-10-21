ظهور متحور جديد لكورونا في روسيا وتوقعات بتسربه للعالم

المناطق - وكالات:

اكتشفت إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة “دلتا” لفيروس كورونا في روسيا، فيما حذر مسؤول صحي روسي من احتمال تفشيه على نطاق واسع.

وبحسب كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، فإن احتمال انتشار AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية، ولم يستبعد أن يتسبب هذا النوع من “دلتا” في زيادة إضافية للإصابات بالفيروس.

وأكد حافظوف أن اللقاحات المستخدمة في روسيا “فعالة جدا” ضد AY.4.2، كون هذا المتحور لا يختلف عن سابقاته لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة.

وأضاف: “استنادا إلى حقيقة أن لديه متغيرات في البروتين S بالذات، من المرجح أن تكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض”.