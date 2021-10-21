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أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 642 بلاغاً لصيانة الطرق والإنارة

أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 642 بلاغاً لصيانة الطرق والإنارة

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أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 642 بلاغاً لصيانة الطرق والإنارة

أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 642 بلاغاً لصيانة الطرق والإنارة
http://almnatiq.net/?p=1051996
المناطق - واس:

تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال تحسين شبكة الطرق والإنارة والأنفاق والجسور بمكة المكرمة من خلال فرق مختصة تعمل على مدار الـ24 ساعة ضمن خطة متكاملة لتحسين المرافق البلدية.

وتلقت الأمانة خلال الأسبوع الماضي 442 بلاغًا لصيانة الطرق والأرصفة و200 بلاغ لأعطال الإنارة، حيث عُولِجَت البلاغات الواردة بشكل فوريٍ وعززت الأمانة جهودها المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت أعمال الإدارة العامة للطرق والإنارة، تنفيذ طبقة القاعدة الإسفلتية في مخططات ولي العهد 2 – 3 على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتنفيذ أعمال سفلتة الشوارع في مخطط الفيصل، طريق الأمير نايف، هجرة آل ردة، على مساحة 17.300 متر مربع، وتنفيذ أعمال “الإنترلوك” في حي الفيصل، ودهانات الأرصفة في شارع الأمير سعود الفيصل، وشارع إبراهيم الجفالي.

ورفعت الإدارة العامة للجسور والأنفاق كفاءة شبكة الجسور والأنفاق من خلال استبدال أنواع مختلفة من الإنارات بعدد 515 إنارة، وصيانة وحدات التكييف ووحدات التوليد لنفق الملك فهد، وصيانة وحدات الإنارة وتكييف الهواء وتوليد الطاقة ومراوح التهوية وأعمال النظافة بنفق الملك عبدالعزيز، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة الدورية لنظام التصريف، والمراقبة الأمنية، ونظافة ممرات المشاة بنفق السوق الصغير، واستكمال أعمال صب الخرسانة المسلحة والعزل في الحائط الفاصل بالعبارة وأعمال النظافة بتقاطع جدة القديم مع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

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