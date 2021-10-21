تقلل الإصابة بالسكتة الدماغية.. الصحة تكشف معلومات مهمة عن أدوية “الستاتينات” ودواعي استعمالها

المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة المقصود بـ أدوية “الستاتينات” ودواعي استعمالها، قائلة: “إنها علاجات تحافظ على نسبة الكوليسترول في الجسم وتساهم في خفض الدهون الثلاثية.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الستاتينات تقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بها، موضحة أنه من المهم الالتزام باستخدام الدواء عند وصف الطبيب له، حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة، مع أهمية مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أي أعراض.