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طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة

طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة
خضار اليقطين
http://almnatiq.net/?p=1052004
المناطق - وكالات:

كشف طبيب العيون أليستر لوكوود، أن نبات اليقطين يساعد في تقليل مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو أمر شائع لدى الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر والذين يعانون من إعتام عدسة العين.

وقال طبيب العيون إن فيتامين سي يبطئ تطور AMD ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. يحمي فيتامين (أ) القرنية ويحسن الرؤية الليلية، بينما يساعد الزنك في نقل فيتامين (أ) من الكبد إلى شبكية العين وينتج الميلانين الذي يحمي العينين”، بحسب “ميديد فوروم.

وأضاف: “يحتوي القرع أيضًا على لوتين وزياكسانثين، هذه مضادات أكسدة تحمي العينين عن طريق تصفية موجات الضوء العالية الطول وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المزمنة”.

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