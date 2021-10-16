احدث الأخبار

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 ‏القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول
أبرز المواد
 تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال
أبرز المواد
 طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة
أبرز المواد
 غرفة القصيم: ارتفاع نسبة الإنجاز لمجمل المشروعات إلى 98.5%
الاقتصاد
 تقلل الإصابة بالسكتة الدماغية.. الصحة تكشف معلومات مهمة عن أدوية “الستاتينات” ودواعي استعمالها
أبرز المواد
 ظهور متحور جديد لكورونا في روسيا وتوقعات بتسربه للعالم
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 642 بلاغاً لصيانة الطرق والإنارة
منطقة مكة المكرمة
 يجب علاجها فورًا.. باحثون يحذرون من مشكلة شائعة بالفم تسبب الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بقائد مركبة تعمد صدم أخرى على أحد الطرق العامة
أبرز المواد
 مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة يضيف للمحتوى المحلي 140 مليار ريال
الاقتصاد
 إدارة الأسر بالمدينة المنورة تزور دار المسنين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
منطقة المدينة المنورة
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

أبرز المواد
‏القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول

‏القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول

أبرز المواد
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال

أبرز المواد
طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة

طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة

أبرز المواد

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال
http://almnatiq.net/?p=1052010
محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ـ 10 ـ 2021 بالمملكة، انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، وسط استقرار أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215,16 ريال (57,37 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق تراجعاً إلى مستوى 188,27 ريال (50,20 دولار)، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161,37 ريال (43,03 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، انخفاضا إلى مستوى 125,51 ريال (33,47 دولار).

ونزل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6691 ريالا (1784 دولارا).
كما هبط سعر الجنيه الذهب في تعاملات الجمعة في السعودية، إلى نحو 1506 ريالات (401,60 دولار).

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة أمس الخميس، حيث عوضت مخاوف التضخم وتجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين الضغوط من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وشهدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية تغيرا طفيفاً عند 1780,10 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1439 بتوقيت جرينتش)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0,25 بالمئة إلى 1780.50 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وجرام 21 يسجل 185,35 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وجرام 21 يسجل 185,35 ريال
انخفاض أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 121.39 ريال

انخفاض أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 121.39 ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*