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مشهد تحول إلى مأساة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

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مشهد تحول إلى مأساة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

مشهد تحول إلى مأساة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج
ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج
http://almnatiq.net/?p=1052017
المناطق - وكالات:

وقعت مأساة حقيقية خلال تصوير فيلم في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو وذلك بعد إطلاق الممثل الأمريكي أليك بالدوين، النار من مسدس ليصيب في مقتل سيدة مسؤولة عن التصوير ويجرح المخرج.

الحادث وقع خلال تصوير فيلم كان يفترض بأن تكون طلقات المسدس المستخدم من قبل بالدوين خلبية، إلا أنه كان محشو بطلقات حقيقية.

وأصيبت غالينا هاتشينز، السيدة المسؤولة عن التصوير، في منطقة أعلى الصدر وتم نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن مخرج الفيلم جويل سوزا ويبلغ من العمر 48 عاما “بحالة حرجة”، في حين نشرت مشاهد لموقع الحادث صورت من طائرة مروحية.

بالإضافة إلى لعب الدور الرئيسي، يعمل أليك بالدوين كمنتج للفيلم. ويلعب دور المجرم السيئ السمعة هارلاند راست، الذي يعلم أن حفيده المراهق متهم بالقتل بطريق الخطأ.

 

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