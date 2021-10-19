“الزعاق” يوضح أبرز الاقترانات الستة وعلاقة حركة القمر بتقلبات الأجواء (فيديو)

أوضح الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي، أبرز الاقترانات الستة وطريقة معرفة العرب قديمًا بتقلبات الأجواء وعلاقة القمر بذلك.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن العرب كانوا يعرفون الأجواء الجميلة من خلال مقارنة القمر بألمع نجوم السماء وهو “الثريا”.

وأضاف الخبير الفلكي، أن وقوع القمر بجانب “الثريا” يوم الحادي عشر من الشهر الهجري علامة على الأجواء الجميلة.مضيفا أنه إذا وقع الاقتران بينهما في اليوم الأول من الشهر يكون علامة على بداية الحر.

وأوضح أن أبرز الاقترانات هي قران حادي عشر، وقران تاسع وهو عبارة عن برد لاسع ويحدث في المربعانية، وقران سابع، قران خامس، وقران ثالث، قران حادي.

وأشار إلى أنه مع دخول موسم “الوسم” كان يتنقل العرب قديماً للبحث عن مواطن الكلأ، كما يجري حديثاً التخييم والتنزه والاستجمام بالأجواء الجميلة. مشيراً إلى أن العرب كانوا لا يعودون إلى ديارهم ومساكنهم حول موارد المياه حتى دخول موسم الصيف.

وجاءت أهم الاقترانات الـ6 كالتالي:ـ

1- قران حادي (11) قران حادي برد بادي ويحدث في منتصف الوسم تقريباً

2-قران تاسع(9) قران تاسع برد لاسع ويحدث بالمربعانية

3-قران سابع(7) قران سابع مجيع وشابع ويحدث بالشبط

4-قران خامس(5) قران خامس ربيع طامس ويحدث بالعقارب

5-قران ثالث

6-قران حادي