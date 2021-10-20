‏القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول

المناطق ـ واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، و نعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد وشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، أعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، و لا تروا أي سوء”.