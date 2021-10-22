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مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1052024
محررو المناطق:

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة 22 \ 10- 2021 عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تقام اليوم الجمعة  3  مباريات في الجولة السابعة من دوري المحترفين على أن تستكمل مباريات الجولة الأيام المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين:

الفيصلي ضد التعاون

تقام في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 1

ضمك ضد الحزم

تقام في تمام الساعة السادسة والربع مساءً على قناة الرياضية السعودية 2

الاتحاد  يقابل الشباب

تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الرياضية السعودية 1

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