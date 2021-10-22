مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة 22 \ 10- 2021 عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ومن المنتظر أن تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة السابعة من دوري المحترفين على أن تستكمل مباريات الجولة الأيام المقبلة.
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين:
الفيصلي ضد التعاون
تقام في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
ضمك ضد الحزم
تقام في تمام الساعة السادسة والربع مساءً على قناة الرياضية السعودية 2
الاتحاد يقابل الشباب
تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الرياضية السعودية 1
التعليقات (٠) اضف تعليق