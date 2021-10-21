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تيسيرًا على المستفيدين.. أمانة الشرقية تطلق خدمة “إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا” 

تيسيرًا على المستفيدين.. أمانة الشرقية تطلق خدمة “إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا” 
أمانة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1052026
المناطق - المنطقة الشرقية:

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة “إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا”، وذلك للتيسير على المستفيدين وخدمتهم دون الحاجة للحضور للأمانة.
وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا لجهودها في تحقيق مفهوم الأمانة الرقمية الرامية لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسريع الأعمال وإنهاء المعاملات.
من جهة أخرى، بحثت أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء بالشرقية، سبل التعاون المشترك بينهما، ومناقشة تسويق مشروع التعداد السكاني.

 

 

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